В январе 2026 года средняя сумма запроса на кредиты в сегменте малого и среднего бизнеса увеличилась на 16% по сравнению с декабрем 2025 года — 17,72 млн рублей. При этом средний чек по фактически выданным кредитам остался на уровне 6 млн рублей как в декабре 2025 года, так и в январе 2026 года, рассказали РИАМО в финансовом маркетплейсе «Сравни».

В топ регионов по частоте запросов кредитов лидирует Москва с долей 16%, за ней следуют Краснодарский край и Московская область (по 6% каждый), Санкт-Петербург (5%), Новосибирская область (4%), а также Свердловская и Самарская области (по 3%).

«Начало года традиционно становится временем активного планирования для предпринимателей. Рост средней запрашиваемой суммы на 16% свидетельствует о том, что бизнес настроен на развитие и готов инвестировать в проекты, особенно в строительстве, торговле и логистике. При этом стабильный средний чек выдачи говорит о том, что банки остаются избирательными, но тем не менее поддерживают бизнес», — пояснил директор по развитию продуктов МСБ в финансовом маркетплейсе «Сравни» Равшан Хадыров.

Он добавил, что ожидается дальнейший рост в строительном секторе, где спрос на финансирование остается высоким в том числе из-за инфраструктурных нужд.

