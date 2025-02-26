Редкоземельные металлы в России: как разрабатываются и где используются

Поскольку редкоземельные металлы в России использует в основном ОПК и атомная промышленность, то частные инвестиции сложно привлечь в отрасль добычи и переработки редкоземов. В такой ситуации иностранные инвестиции в данную отрасль — хорошее решение, однако важно внимательно отнестись к договорам о разделе продукции. И в этом отношении РФ может быть полезен опыт Китая, сообщила РИАМО директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

В каких отраслях нужны редкоземельные металлы

Развитие российской высокотехнологичной промышленности зависит от новых технологий, причем не только в области производства самой техники, но и в добыче и переработке необходимого сырья. Сегодня высокотехнологичное производство не обходится без применения редкоземельных металлов. Эти ценные материалы используются в производстве микрочипов, лазеров медицинской техники, небольшие присадки редкоземельных металлов значительно повышают потребительные свойства металлов, стекла и других материалов, отмечает Сорокина. Даже привычные женские украшения с разноцветными фианитами — это примеси оксидов редкоземельных металлов при изготовлении кубического циркония, добавляет она.

Помимо электроники без редкоземельных металлов не обходится и военная промышленность: системы наведения, корпуса ракет, микрочипы дронов, точная оптика сегодня производится с применением редкоземельных металлов.

«С учетом важности редкоземельных металлов в развитии высокотехнологичных производств и малых долях этих ценных элементов в качестве легирующих добавок материалов редкоземельные металлы можно смело называть солью высоких технологий», — говорит экономист.

В каких странах больше всего редкоземельных металлов

Наибольшие запасы редкоземельных металлов находятся в Китае, эта же страна занимает лидирующие позиции в добыче, переработке и экспорте редкоземов. Второй по запасам редкоземов является Россия, однако по производству она находится на 8 месте, но в основном добывает эти металлы для собственных нужд. И хотя стоимость редкоземельных металлов сопоставима со стоимостью серебра, их добыча осложняется тем, что доля редкоземов в руде невысока, это формирует высокую себестоимость добычи, констатирует Сорокина.

«Экономическое противостояние США и Китая заставило сегодня говорить о редкоземах и интересе США в залежах редкоземов на Украине и России. США находится на втором месте после Китая по производству редкоземельных материалов, однако природных запасов редких земель в США более чем в 20 раз меньше, чем в Китае. При этом стоит заметить, что на Украине практически нет залежей редкоземов, и речь идет о редких металлах, таких как щелочные металлы литий и стронций и переходный металл — титан», — объясняет экономист.

Разработка редкоземельных месторождений с участием иностранных инвестиций: что нужно учитывать

Коммерческая разработка редкоземельных месторождений требует значительных инвестиций и налаженного рынка сбыта. Так как сегодня редкоземельные металлы в России используют в основном ОПК и атомная промышленность, а широкого развития микроэлектронной промышленности в интересах гражданского рынка нет, то частные инвестиции сложно привлечь в отрасль добычи и переработки редкоземов, поэтому иностранные инвестиции в эту отрасль решение неплохое, отмечает Сорокина.

«Однако важно очень внимательно отнестись к договорам о разделе продукции, чтобы совместная разработка месторождений не стала просто выкачиванием из страны ценного сырья», — подчеркивает экономист.

По ее мнению, в этом случае можно посмотреть на пример Китая, когда страна ограничила вывоз редкоземов из страны, стимулируя иностранных партнеров строить на территории КНР высокотехнологичные производства, производить продукцию с использованием редкоземельных металлов внутри государства и экспортировать уже не сырье, а чипы или готовую технику. Такое решение способствовало интенсивному экономическому росту Китая, повышению занятости и уровня жизни в стране, добавила Сорокина.