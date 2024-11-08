Развитие индустриального парка обсудили в Лыткарине

В Лыткарино провели встречу с бизнес-сообществом округа, посвященную развитию индустриального парка, сообщили в пресс-службе округа.

Собравшиеся обсудили ключевые моменты взаимодействия предпринимателей с администрацией города, инвестиционные дорожные карты развития проектов резидентов, а также согласовали план первоочередных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для реализации новых проектов с учетом их специфики.

Индустриальный парк «Лыткарино» — это специализированная городская территория в ЗИЛ-городке площадью 57 гектаров. Полноправными резидентами парка являются 11 крупных предприятий.

«Стабильность работы городских предприятий, привлечение на территорию нового бизнеса, создание рабочих мер — все это является ключевыми приоритетами в работе Администрации для обеспечения стабильного развития экономики города, увеличения налогооблагаемой базы и развития бюджета городского округа», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Также глава округа отметил, что сейчас в рамках заключенного между администрацией муниципалитета и резидентами парка соглашения о взаимодействии и сотрудничестве продолжается реализация дорожной карты мероприятий по улучшению коммунальной инфраструктуры индустриального парка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.