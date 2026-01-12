Разрыв в пенсиях у трудоустроенных и неработающих снизится до 2 тыс руб в 2026 г

Средний размер пенсии по старости у работающих россиян к 2026 году увеличится до 25–26 тыс. рублей, а у неработающих — до 28 тыс. рублей, прогнозируют аналитики, сообщает газета «Известия» .

Аналитики отмечают, что разрыв между пенсиями работающих и неработающих россиян продолжает сокращаться. По данным Социального фонда, в четвертом квартале прошлого года средняя пенсия у работающих составляла 22,4 тыс. рублей, а у неработающих — 25,9 тыс. рублей. Таким образом, разница между выплатами снизилась до 3,5 тыс. рублей — минимального значения с 2021 года.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова прогнозирует, что к 2026 году средняя пенсия для работающих достигнет 26 тыс. рублей, а для неработающих — 28–28,5 тыс. рублей. По ее словам, разрыв между выплатами может уменьшиться до 2–2,5 тыс. рублей.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подсчитала, что после январской индексации средняя пенсия у трудоустроенных в начале 2026 года составит около 24 тыс. рублей. После ежегодного перерасчета с учетом пенсионных баллов выплата может увеличиться почти до 25 тыс. рублей. По ее оценке, средняя пенсия неработающих в 2026 году приблизится к 28 тыс. рублей, а разница между выплатами сократится примерно до 3 тыс. рублей.

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская считает, что при ежегодном сокращении разницы на 3–5% к 2030 году пенсии работающих и неработающих россиян могут сравняться.

