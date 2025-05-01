Разработки участников Московского инновационного кластера упрощают работу людей
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Разработки участников Московского инновационного кластера, такие как роботы, умные системы и VR-технологии, упрощают работу людей, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Цифровые решения для оптимизации труда применяются в разных отраслях, включая автомобилестроение, электронику, пищевую промышленность и медицину», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Так, при строительстве метро, технических помещений, коллекторов и вентиляционных тоннелей используются компактные демонтажные роботы, способные выдерживать значительные нагрузки и работать в сложных условиях. Промышленные роботы выполняют на производствах рутинные задачи. Например, на «Заводе Москабель» один перемещает алюминиевые заготовки в пресс, другой — свинцовые в печь.
Еще умная система контроля капельниц с мобильным приложением позволяет медработникам отслеживать скорость и объем вводимых препаратов в реальном времени и получать оперативные уведомления.
Кроме того, программа обучения с применением технологии виртуальной реальности (VR) позволяет специалистам, чья деятельность сопряжена с риском, практиковаться в условиях, максимально приближенных к реальным.