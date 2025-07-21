Разработаны ключевые изменения в законопроекте о платформенной экономике

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил важные поправки к закону о регулировании цифровых платформ, перенеся срок вступления норм с 1 марта 2027 года на 1 октября 2026 года, сообщают «Ведомости» .

Этот компромиссный вариант был достигнут после дискуссий между депутатами, предлагавшими более ранний срок (март 2026 года), и бизнес-сообществом, выступавшим за реалистичные сроки адаптации.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что новый закон устанавливает четкие правила игры: от обязательной проверки продавцов через «Госуслуги» до защиты прав предпринимателей при изменении условий сотрудничества. Особое внимание уделено прозрачности взаимоотношений — платформы теперь обязаны предупреждать об изменениях за 45 дней и получать согласие на участие в акциях.

Несмотря на прогресс, остаются нерешенные вопросы. Бизнес-ассоциации критикуют недостаточную проработку механизмов борьбы с контрафактом и отсутствие четких правил обмена данными с налоговыми органами. Эти аспекты планируется доработать в подзаконных актах после принятия основного документа.

Законопроект, уже прошедший первое чтение, ожидает рассмотрения во втором чтении 22 июля. Его реализация потребует серьезной технической работы как со стороны маркетплейсов, так и государственных информационных систем, но создаст единые стандарты для быстрорастущего сектора цифровой экономики.