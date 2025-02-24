Разбогатеть онлайн: эксперт рассказал о трендах инвестирования

Эксперт Колбин: металлы и недвижимость можно конвертировать в цифровую форму

Финансовый советник Илья Колбин заявил, что за последние годы россияне стали активнее внедрять в инвестиционные портфели цифровые финансовые активы: в них можно конвертировать недвижимость, металлы, произведения искусства и даже долги, сообщает «ФедералПресс» .

«Цифровые финансовые активы включают в себя различные типы электронных инструментов, которые представляют собой цифровое выражение прав на использование актива, услуги или доли в организации», — сказал эксперт.

По его словам, различные юридические лица, фонды и государственные структуры имеют право выпускать и размещать цифровые финансовые активы на рынке. Это происходит в специальных информационных системах, контролирует которые Центробанк.

В основе большинства цифровых активов лежит технология блокчейн: она способна обеспечить прозрачность и безопасность.