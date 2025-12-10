Распродажи и нейромаркетинг: на какие уловки идут магазины перед праздниками

Специалист про кросс-маркетингу и обладатель премии «Лучший предприниматель Свердловской области-2024» Лейсан Шамсутдинова заявила, что в канун Нового года многие супермаркеты придумывают разнообразные ходы для повышения продаж, сообщает RuNews24.ru .

«Многие супермаркеты начинают продажи еще в октябре. Главная цель ранних продаж заключается в том, чтобы растянуть период покупок и увеличить общую прибыль. Если бы супермаркет начал продажи за три недели до 31 декабря, то большинство людей купили бы только основное. Благодаря этой хитрости супермаркеты увеличивают прибыль в 2-3 раза», — сказала эксперт.

Другой способ — это специальная раскладка товаров на полках: самые дорогие из них быстрее попадают в поле зрения покупателя.

Целая схема работает с ценообразованием в течение последних месяцев года: пиковые цены выставляют в начале сезона, а в конце декабря покупатель находит уже очень большие скидки.

Наконец, продавцы используют нейромаркетинг, то есть, например, создание новогоднего настроения через музыку или запахи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.