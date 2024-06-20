Расходы бюджета Подмосковья сохранили социальную направленность в 2023 году

Расходная часть бюджета Московской области формируется по программно-целевому принципу. На исполнение 19 государственных программ Подмосковья в 2023 году направлено 971 млрд рублей или 96% к плану. Социальный блок традиционно составил более половины всех расходов бюджета, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

«В целом на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт, а также строительство социальных объектов было направлено 584 млрд рублей. Это больше чем в 2022 году на 9%», — сказала в ходе публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Подмосковья за 2023 год в Мособлдуме первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

Наибольшие расходы — это содержание сети муниципальных школ, детских садов, учреждений соцсферы. В целом эти расходы профинансированы в объеме 206 млрд рублей.

На строительство объектов социальной инфраструктуры направлено 92 млрд рублей. В 2023 году были проведены работы по строительству и реконструкции 26 объектов здравоохранения, 33 детских садов и 82 школ, 14 объектов спорта, 7 объектов культуры.

В 2023 году в полном объеме были предоставлены все действующие меры социальной поддержки. На поддержку семьи и детей было направлено 44 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом на 2 млрд рублей возросли расходы на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (исполнение составило 26 млрд рублей) и на 1 млрд рублей на региональные доплаты к пенсии неработающих граждан (исполнение составило 13 млрд рублей).

На 4 млрд рублей до 49 млрд рублей увеличен страховой взнос на неработающее население, расходы на льготное лекарственное обеспечение увеличились в 2023 году также на 4 млрд рублей и составили 23 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.