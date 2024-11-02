Расчет выплат за больничный: что изменится в 2025 и 2026 годах

Выплаты по временной нетрудоспособности работающих россиян в настоящее время определяются размером их официальной зарплаты, страховым стажем и количеством дней, проведенных на больничном. При страховом стаже до 5 лет выплата составит 60% дневного заработка; при стаже от 5 до 8 лет — 80%, а если страховой стаж составляет более 8 лет, то больничный лист оплатят в размере 100% дневного заработка, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

При расчете будет учитываться средний дневной заработок за последние 2 года с учетом установленных лимитов (заработанную за 2 года сумму разделят на 730), которые составляли 1 млн 32 тыс. рублей в год в 2022 году и 1 млн 917 тыс. рублей в год в 2023 году. Если зарплата ниже установленного лимита, за основу расчета берется она с применением коэффициента по стажу. Поэтому в 2024 году максимальный размер выплаты для лиц со страховым стажем от 9 лет составил 4039 рублей в день и 125 тыс. 321 рубль за полный месяц, пояснила эксперт.

«Повышение лимитов и повышение МРОТ означает увеличение выплат по больничному листу в 2025 и 2026 годах. Лимит на 2024 год повышен с 1 млн 917 тыс. рублей до 2 млн 225 тыс. рублей, поэтому максимальная выплата за 1 день больничного также увеличится до 5673,5 рубля в день», — отметила Сазанова.

По ее мнению, повышение выплат по временной нетрудоспособности будет иметь положительные последствия.

Во-первых, сократятся случаи массовых заболеваний на рабочих местах. Во-вторых, будут пресечены каналы распространения вирусных заболеваний (пандемий), что актуально с учетом растущей контагиозности вирусов.

В-третьих, повысится уровень человеческого потенциала в экономике в целом за счет качественного лечения и сохранения человеческого капитала.

В-четвертых, сами работники будут заинтересованы больше зарабатывать именно официальную, «белую» зарплату, что будет способствовать сокращению «теневой экономики» в России.

«В целом экономический эффект от повышения выплат по больничным листам будет положительным, что благоприятно отразится на эффективности экономики страны», — резюмировала эксперт.