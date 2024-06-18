Ракова рассказала о 1 тыс. новых вакансий в центре «Профессии будущего»

Новым партнером центра «Профессии будущего» стал «РЖД», благодаря чему здесь появилось более 1 тыс. новых рабочих мест, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, одним из ключевых направлений работы московской службы занятости населения стало расширение и развитие сотрудничества с бизнесом. Город помогает предприятиям усилить свои команды за счет открытых отборов, быстрого обучения соискателей под конкретный запрос, HR-имплантов и рекрутинговых центров, которые компании могут организовать непосредственно на площадке «Профессий будущего».

Так, в центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» открылся рекрутинговый центр Московской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». На данный момент компания готова предложить жителям московского региона около 1 тыс. рабочих мест. Центр будет работать еженедельно, по понедельникам, с 9:00 до 18:00.

Начальник службы управления персоналом Московской железной дороги Юлия Баранова уточнила, что все желающие смогут получить информацию о возможности обучения в железнодорожных учебных заведениях, переподготовке и повышению квалификации в учебных центрах Московской железной дороги, а также задать вопросы о льготах и социальных гарантиях.

Также в центре можно встретиться с рекрутерами Московского метрополитена, Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева, производственного комплекса «Салют», машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел», компании «Росинтер».

Для быстрого и успешного трудоустройства кандидаты могут пройти короткие программы обучения в центре «Профессии будущего» и приступить к работе уже через 3,5 месяца.

Центр «Профессии будущего» взаимодействует c более чем 3 тыс. работодателями-партнерами. В их число входит около 300 крупнейших промышленных предприятий города. База кандидатов центра насчитывает более 100 тыс. человек. Всего в агрегированной базе вакансий представлено более 500 тыс. актуальных предложений для соискателей.