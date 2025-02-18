Работодатели в России все чаще привлекают сотрудников через стажировки

В начале 2025 года число предложений пройти стажировку в российских компаниях по рабочим специальностям увеличилось на 62% в сравнении с данными января 2024 года. Аналитики сервиса «Авито Работа» проанализировали рынок, предоставив РИАМО результаты исследования. Оказалось, что чаще всего компаниям нужны стажеры-монтажники.

Современный рынок труда демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению программ обучения и развития начинающих специалистов. Компании активно инвестируют в подготовку будущих кадров, предлагая не только стажировки, но и комплексные программы обучения перспективным специальностям.

Эксперты платформы проанализировали спрос на различные направления стажировок и составили рейтинг самых популярных программ начала года. Работодатели стали активнее набирать стажеров-кладовщиков — количество таких вакансий увеличилось на 130% (в 2,3 раза). После успешного прохождения стажировки в январе 2025 года работники могли рассчитывать на ежемесячную оплату около 67 тысяч рублей.

Однако самый большой рост показали вакансии для стажеров-монтажников — их число выросло на 143% (в 2,4 раза). Эта профессия также оказалась наиболее высокооплачиваемой среди стажировок: успешные кандидаты при стандартном графике работы могут получать более 108 тысяч рублей ежемесячно.

В индустрии общепита наблюдается значительный рост числа вакансий для начинающих специалистов. Самая активная динамика наблюдается в сегменте подготовки пекарей, где количество стажировок выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом начинающим пекарям на полный рабочий день предлагается ежемесячное вознаграждение около 47,5 тысяч рублей. Рост спроса на стажеров заметен и в других направлениях — число вакансий для поваров и бариста увеличилось более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.