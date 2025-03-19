«Работать надо больше»: первый замминистра энергетики оценил добычу нефти в РФ

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе пленарной дискуссии «ТЭК России: технологии, экономика, кадры», которая прошла в рамках форума «Нефтяная столица», заявил, что нефтяная индустрия в стране сегодня требует очень много работы, сообщает « ФедералПресс» .

«Нефтяная индустрия динамична, она не стоит на месте. Чтобы сохранять те уровни добычи, которые у нас сегодня есть, необходимо прилагать очень большие усилия. Но благо, что у нас для этого есть все необходимое — кадры, технологии и ресурсная база», — сказал Сорокин.

По его словам, также необходимо следить за совершенствованием технологий: это позволит РФ сохранять свое место на мировом рынке.

Сегодня положение любого государства, способного на производство нефти, определяется ее минимальной стоимостью. На более глубоких залежах требуется все больше затрат и внедрение более совершенных технологий, заключил Сорокин.