Рабочие профессии составляют более 50% вакансий в Крыму

сегодня в 18:51

Эксперт Кондрашкин: рабочие составляют 56% от общего числа вакансий в Крыму

Начальник управления содействия занятости населения Минтруда Крыма, секретарь межведомственной комиссии при совете министров полуострова Денис Кондрашкин рассказал, что в республике более половины всех открытых вакансий приходится на рабочие профессии, сообщает «Крым 24» .

«У нас постоянно растет количество таких вакансий. На сегодняшний день они (ред. — рабочие вакансии) составляют 56% от общего числа вакансий по Республике Крым», — подчеркнул он.

Кондрашкин обратил внимание на нехватку кадров в данной сфере, которая наблюдается не только в Крыму, но и по всей стране. Для решения этой проблемы регулярно организуются конкурсы профессионального мастерства среди представителей таких специальностей.

По словам чиновника, преимущество такой работы — в сдельной системе оплаты труда.

«И зачастую там бывают очень хорошие заработные платы. Зарплата может достигать 100 тыс. рублей и выше», — добавил он.

Потребность в квалифицированных кадрах рабочих профессий демонстрирует устойчивый рост из года в год, заключил Кондрашкин.

