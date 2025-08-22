Путин заявил о временном характере высокой ключевой ставки

сегодня в 23:57

Путин: высокая ключевая ставка в России не будет вечной

«Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом», — отметил глава государства во время встречи с главой региона.

Никитин ранее сообщил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпов роста инвестиций, пояснив, что высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса.

Путин подчеркнул, что Банк России оперативно реагирует на изменение макроэкономических показателей, и текущая жесткая политика носит сдерживающий характер в условиях борьбы с инфляцией.