Путин заявил о временном характере высокой ключевой ставки
Президент России Владимир Путин, комментируя обеспокоенность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина снижением инвестиционной активности из-за высокой ключевой ставки, заявил о временном характере текущей денежно-кредитной политики, сообщает ТАСС.
«Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом», — отметил глава государства во время встречи с главой региона.
Никитин ранее сообщил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпов роста инвестиций, пояснив, что высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса.
Путин подчеркнул, что Банк России оперативно реагирует на изменение макроэкономических показателей, и текущая жесткая политика носит сдерживающий характер в условиях борьбы с инфляцией.