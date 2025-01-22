Путин заявил о необходимости выходить на умеренную инфляцию

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что правительству необходимо удерживать инфляцию в стране на умеренном уровне.

В среду президент РФ провел совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции из своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

«Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбалансов в экономике, на потребительском рынке», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в данной ситуации следует тщательно контролировать ситуацию на рынке, анализировать отраслевую структуру спроса и объемы кредитования.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением уже в январе проиндексировать страховые и военные пенсии в стране на 9,5%. Допиндексация будет сделана «задним числом» — с 1 января 2025 года.