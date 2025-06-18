сегодня в 17:22

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом, чтобы принять участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба Кремля .

Российский лидер принял участие в совещании по экономическим вопросам. Там также присутствовали первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, зампред правительства Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и т. д.

Путин поприветствовал коллег и отметил, что важнейшая задача властей — это повышение качества жизни людей, развитие здравоохранения и образования и т. д.

По словам главы государства, для эффективной работы в этих направлениях необходимо постоянно анализировать ситуацию, проводить мониторинг макроэкономических тенденций, учитывая внешнеполитическую обстановку.

Путин предложил коллегам поговорить о вероятных действиях на ближайшую перспективу и возможных законодательных инициативах, которые бы дополнили усилия по развитию экономики РФ.

ПМЭФ — это одно из самых масштабных мировых событий. В этом году мероприятие проходит с 18 по 21 июня.