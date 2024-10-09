Путин заявил, что в России практически нет безработицы

Российский президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне, сообщает РИА Новости .

В среду глава государства в формате видеосвязи запустил новые промышленные проекты в ряде субъектов РФ.

«Безработица на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста», — сказал Путин.

Ранее председатель правления Сбера Герман Греф заявил о стабилизации российской экономики и исторически самом низком уровне безработицы в стране. Однако, по его словам, еще рано говорить, что государство прошло пик инфляции.