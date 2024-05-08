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Путин заявил, что более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в нацвалютах

Президент России Владимир Путин отметил, что свыше 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе проводится в национальных валютах, сообщает ТАСС .

По его словам, объем торговли вырос в два раза — с 45 млрд долларов до 89 млрд долларов.

Глава государства отметил, что экономические показатели говорят сами за себя.

В настоящее время совокупный ВВП государств Евразийского союза увеличился до 2,5 трлн долларов. Также вырос товарооборот. Он составил 923 млрд долларов.