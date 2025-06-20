Путин внес ясность в ситуацию вокруг аэропорта Домодедово

сегодня в 20:07

Путин: ситуация с аэропортом Домодедово не имеет ничего общего с национализацией

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал, что спорная ситуация вокруг аэропорта Домодедово назревала долго.

Глава государства в пятницу выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Ее модератором стал журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

«Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он уже идет много лет, и в конце концов, вылился в соответствующее решение суда», — сказал Путин.

По его словам, эта ситуация никак не связана с национализацией.

Президент отметил, что порой процедура приватизации была несправедлива. Сейчас Путин призвал выработать нормативно-правовую базу по таким эпизодам.