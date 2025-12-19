В данный момент российский госдолг остается очень низким, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства рассказал о росте международных резервов ЦБ. Они составили 741,5 млрд долларов.

«Дефицит федерального бюджета — 2,6%. На следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%, и в трехлетку где-то должен составить не больше 1,5%», — добавил президент.

Путин назвал это хорошим показателем. Он также рассказал, что российский госдолг остается очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик. Он на уровне 17,7%, уточнил президент. В течение ближайшей трехлетки он не должен подниматься свыше 20%.

Путин отметил, что самое главное — России удалось сбалансировать бюджет. Причем качество балансировки находится на уровне 2021 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.