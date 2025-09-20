Путин распорядился о выделении средств на помощь школам Южной Осетии

Школы Южной Осетии получат дополнительную помощь от президента РФ Владимира Путина. Он подписал распоряжение о выделении средств из личного резервного фонда на эти цели, сообщает ТАСС .

О помощи школам республики рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который встретился с педагогами в Цхинвале. Он сообщил, что глава государства распорядился выделить средства не просто из бюджета страны, а из личного резервного фонда.

В школах республики введена ставка советника по воспитательной работе. Она предусматривает ежемесячную зарплату в 40 тыс. рублей. Также учителя осетинского и русского языков будут получать каждый месяц допвыплату в размере 5 тыс. рублей.

Кириенко отметил, что средства уже заложены на сентябрь. Педагоги уже могут получить дополнительные выплаты. А с января начнется полноценное финансирование.

Ранее стало известно, что боец ММА Джефф Монсон создаст спортивную секцию по борьбе в Цхинвале. Он подписал соглашение о сотрудничестве с комитетом по молодежной политике и спорту Республики Южная Осетия.