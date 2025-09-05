Путин: при быстром уменьшении ключевой ставки цены начнут расти

сегодня в 07:26

Российские финансовые власти проявляют профессионализм во время работы. Если резко уменьшить ключевую ставку отечественного Центробанка, то цены начнут быстро расти, рассказал президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ВЭФ, сообщает РИА Новости .

ЦБ сражается с инфляцией. Регулятор прилагает усилия, чтобы вернуться к цели в 4%, отметил президент.

Путин добавил, что базовым условием для развития экономики РФ считается устойчивая макроэкономическая политика.

Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2025) проводится с 3 по 6 сентября. Его организовывают на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке в Приморском крае.