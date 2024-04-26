Путин передал российские «дочки» Ariston и Bosch в управление структуре «Газпрома»

Российский президент Владимир Путин передал российские «дочки» Ariston и BSH Hausgerate во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Соответствующий указ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, речь идет о 100% долей в уставном капитале обеих компаний.

Весной 2023 года Путин подписал указ, согласно которому в случае изъятия активов РФ, а рубежом, имущество компаний, связанных с иностранными государствами, могут передавать во временное управление. До этого временным управляющим становилось Росимущество.