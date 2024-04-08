Путин передал активы «АгроТерры» во временное управление Росимущества

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которму активы сельскохозяйственной компании «Агротерра» переходят во временное управление Росимущества. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Таким образом, Росимуществу переходят акции ООО Капитал АгроФинанс», ООО «АгроТерра», ООО «АгроСистема» и ООО «АгроСистема-Регионы.

Документ вступает в силу с момента его опубликования.

Группа компаний «АгроТерра» основана в 2008 году. Фактическим владельцем российской группы является нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V. Компания занимается выращиванием пшеницы, сои, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса и других культур.

Ранее сообщалось, что рыболовное судно «Владивосток 2000» будет выставлено на продажу Росимуществом. Корабль построен в Японии в 1980 году и в данный момент стоит в порту Владивосток.