Путин одобрил продажу доли немецкой компании в УК Пулково

сегодня в 19:10

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компания Orbit Aviation LLC может приобрести долю немецкой «Фрапорт АГ» в уставном капитале холдинга, управляющего аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС .

Управляющая компания аэрогавани — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). В состав акционеров входят несколько организаций, в том числе немецкая «Фрапорт АГ».

Доли в УК принадлежали компаниям через кипрский оффшор. В конце 2023 года был создан «Холдинг ВВСС», которому передали права по управлению аэропортом. Все доли, включая иностранные, фактически перешли туда.

Согласно новому указу, 25% в «Холдинге ВВСС», которые принадлежат «Фрапорт АГ», разрешается приобрести компании Orbit Aviation LLC.

Ранее французские СМИ заявили, что группа Auchan планирует продать свой бизнес в РФ. Сделка находится на финальном этапе.