Путин объявил о докапитализации Фонда развития промышленности на 300 млрд руб

Президент РФ Владимир Путин назвал Фонд развития промышленности востребованным и значимым механизмом. По словам главы государства, фонд докапитализируют на 300 миллиардов рублей, сообщает газета «Известия» .

Подробнее об этом Путин рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Таким образом, как заявил президент, благодаря дополнительной поддержке капитал Фонда развития промышленности вырастет почти вдвое.

«Направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, докапитализируем такой значимый и востребованный механизм, как Фонд развития промышленности», — сообщил глава России.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга и дает целевые займы по ставкам 1 и 3% годовых на срок до 10 лет. Объемы кредитов — от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей.