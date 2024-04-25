Путин назвал «важнейшим вопросом» донастройку налоговой системы
Путин заявил о подготовке предложений для донастройки налоговой системы
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны ведет работу над донастройкой налоговой системы. Глава государство назвал это «важнейшим вопросом», сообщает Life.ru.
Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства также обратил внимание, что новые параметры налогообложения, которые подготавливают власти, необходимо закрепить на длительное время.
«Важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы», — заявил Путин.
По словам Путина, улучшение фискальной системы в РФ должно обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки.