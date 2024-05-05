Охранник греческого консула задержан в храме Гроба Господня

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Полиция Израиля задержала одного из охранников греческого консула в храме Гроба Господня, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Neostrategy.

Отмечается, что это произошло прямо на глазах сотен паломников и перед делегацией Греции, которую возглавлял замглавы МИД страны Джордж Коцирас. Никто против действий правоохранителей не протестовал.

Также не сразу последовала реакция со стороны официальных Афин. Министерство иностранных дел Греции позже сообщила о ведущемся расследовании обстоятельств.

Полицейского-охранника отпустили после вмешательства представителей министерства. В МИД не стали обнародовать причины задержания, однако турецкое агентство Anadolu пишет, что это произошло из-за ссор.