Российские десантники поразили ударный дрон Warmate над Херсонской областью

Вражеский беспилотник был сбит на левом берегу Днепра при помощи 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2.

«В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный беспилотник самолетного типа — барражирующий боеприпас Warmate польского производства, который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара по позициям нашей артиллерии», — пояснили в ведомстве.

После обнаружения беспилотника по нему был открыт огонь. Дрон сбили прямо в воздухе, поэтому он не успел долететь до позиций ВС РФ и нанести им повреждения.