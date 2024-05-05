сегодня в 05:39

МО: Су-30СМ не дают украинской авиации взлетать с аэродромов

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ не дают украинским пилотам поднять свои машины в небо, рассказали в МО РФ.

Экипажи ВКС РФ регулярно патрулируют воздушное пространство в зоне спецоперации и прикрывают союзную воздушную технику в ходе выполнения боевых задач.

Любая техника противника моментально обнаруживается и поражается. Вражеские истребители просто не успевают подняться в воздух.

«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман — игрушка, которую подарили мои дети. Она помогает выполнять поставленные боевые задачи в полете», — добавил летчик по имени Антон.