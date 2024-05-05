МО: Су-30СМ не дают украинской авиации взлетать с аэродромов
Российские многоцелевые истребители Су-30СМ не дают украинским пилотам поднять свои машины в небо, рассказали в МО РФ.
Экипажи ВКС РФ регулярно патрулируют воздушное пространство в зоне спецоперации и прикрывают союзную воздушную технику в ходе выполнения боевых задач.
Любая техника противника моментально обнаруживается и поражается. Вражеские истребители просто не успевают подняться в воздух.
«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман — игрушка, которую подарили мои дети. Она помогает выполнять поставленные боевые задачи в полете», — добавил летчик по имени Антон.