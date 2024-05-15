Пушилин рассказал о развитии виноградарства в ДНР
Пушилин заявил, что ДНР ставит рекорды по сбору урожая
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что регион планирует уделять больше внимания сельскому хозяйству. По его словам, в этом поможет наличие в ДНР черноземов и теплого климата, сообщает Общественное Телевидение России.
Пушилин обратил внимание, что сейчас республика устанавливает рекорды по сбору урожая. За 2023 год специалисты собрали свыше миллиона тонн зерновых.
«Но это только начало, хотя является уже рекордом в определенном ключе, но мы понимаем, что мы можем гораздо серьезнее расширить данную урожайность», — отметил Пушилин.
Руководитель ДНР добавил, что его регион также намерен развивать виноградарство и тепличное хозяйство.