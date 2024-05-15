Пушилин рассказал о развитии виноградарства в ДНР

сегодня в 20:35

Пушилин заявил, что ДНР ставит рекорды по сбору урожая

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что регион планирует уделять больше внимания сельскому хозяйству. По его словам, в этом поможет наличие в ДНР черноземов и теплого климата, сообщает Общественное Телевидение России .

Пушилин обратил внимание, что сейчас республика устанавливает рекорды по сбору урожая. За 2023 год специалисты собрали свыше миллиона тонн зерновых.

«Но это только начало, хотя является уже рекордом в определенном ключе, но мы понимаем, что мы можем гораздо серьезнее расширить данную урожайность», — отметил Пушилин.

Руководитель ДНР добавил, что его регион также намерен развивать виноградарство и тепличное хозяйство.