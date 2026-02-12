Птицефабрики Подмосковья вошли в топ-25 производителей бройлеров России в 2025 г

Птицефабрики Московской области заняли ведущие позиции в рейтинге крупнейших производителей мяса бройлеров России по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Национальный союз птицеводов опубликовал рейтинг 25 крупнейших производителей мяса бройлеров в России за 2025 год. В список вошли ведущие предприятия Московской области, подтвердившие рост производства.

Крупнейшим производителем стала группа «Черкизово», в которую входят площадки АО «Моссельпром» в Раменском округе и АО «Петелинская Птицефабрика» в Одинцовском округе. Второе место заняла компания «ГАП «Ресурс», в состав которой входит мясоперерабатывающее предприятие ООО «Царицыно Эталон» в Лосино-Петровском округе. Агропромышленный холдинг «Элинар», владеющий птицефабрикой «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминске, занял 13-е место.

В 2025 году объем производства охлажденного мяса птицы в Подмосковье вырос на 8% по сравнению с 2024 годом и превысил 277 тысяч тонн. Регион обеспечивает более 14% производства в Центральном федеральном округе и свыше 5% по России, занимая второе место в ЦФО и стране. Продукция подмосковных предприятий широко представлена в торговых сетях под марками «Петелинка», «Первая Свежесть», «Моссельпром» и другими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.