«ПСК Фарма» в Дубне зарегистрировала 100-й препарат

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» зарегистрировала сотый лекарственный препарат на своем заводе в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье. Новым продуктом стал ингаляционный препарат, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Завод «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» запустили в 2019 году, а уже в 2020 году предприятие выпустило первые собственные антибиотики. Сейчас компания завершает строительство третьего производственного корпуса площадью 22 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысят 5 млрд рублей.

«Свой завод на территории особой экономической зоны «Дубна» компания запустила в 2019 году, а уже в 2020 году выпустила первые собственные антибиотики. Сегодня „ПСК Фарма“ — один из сильнейших игроков на рынке фармацевтики, который разрабатывает и создает уникальные препараты для лечения различных заболеваний», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания входит в топ-3 российских компаний по количеству разрешений на клинические исследования. В портфеле — 25 препаратов для лечения астмы и ХОБЛ. По итогам прошлого года «ПСК Фарма» вошла в список лучших фармацевтических компаний страны по версии журнала Forbes.

«100 зарегистрированных препаратов — это миллионы россиян, получивших доступ к качественной терапии. Мы фокусируемся на производстве полного цикла, включая локализацию субстанций, и гарантируем бесперебойность поставок вне зависимости от внешних вызовов», — сказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.