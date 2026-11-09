«ПСК Фарма» в Дубне увеличила продажи лекарств в упаковках на 20%

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», за девять месяцев 2026 года нарастила продажи с 4,2 млн до 5,05 млн упаковок. В денежном выражении рост составил 35,5%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ПСК Фарма» в 2026 году расширила линию выпуска аэрозолей и модернизировала линию производства стерильных жидких форм. Суммарные инвестиции в эти проекты составили около 200 млн рублей.

«Компания «ПСК Фарма» увеличивает свои финансовые показатели, в том числе и за счет роста объема производства», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С начала года выпуск дозированных аэрозольных ингаляторов на предприятии вырос на 23%, до 2,1 млн упаковок, а биотехнологических препаратов — в 2,4 раза, до 147 тыс. упаковок. Доля этих двух групп в общем объеме производства увеличилась с 34,5% до 45%.

«Сегодня клиники и врачи переходят на отечественные лекарственные средства благодаря их высокой терапевтической эквивалентности и предсказуемости поставок. Расширяя производственные мощности, мы закрываем наиболее чувствительные позиции в госзакупках и снижаем зависимость больниц от внешних поставок», — рассказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.