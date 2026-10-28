«ПСК Фарма» из Дубны расширила присутствие в перечне стратегических лекарств

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», выпускает препараты по 27 международным непатентованным наименованиям из перечня стратегически значимых лекарственных средств. Это четверть ее портфеля. При этом компания предупредила о риске монополизации госзакупок, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«ПСК Фарма» производит препараты для лечения ВИЧ-инфекции, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и ряда орфанных заболеваний. Компания расширяет производство полного цикла, включая синтез молекул, ориентируясь на перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) и собственный план локализации.

Перечень СЗЛС включает лекарства, производство которых необходимо наладить в России по полному циклу. В первом разделе к торгам допускают только производителей полного цикла, во втором они получают 30%-ную ценовую преференцию. Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро предложила не переводить препараты из второго раздела в первый.

«Действующая схема уже стимулирует локализацию, предоставляя преференции производству полного цикла и сохраняя участие производителей готовых лекарственных средств. Такая конкуренция помогает бюджету экономить, а пациентам получать нужные препараты», — подчеркнула Евгения Шапиро.

Главный риск она видит в пункте 6 постановления правительства РФ от 17.03.2026 №277. Отсылку к «перечню заболеваний, представляющих опасность для окружающих» можно трактовать двояко. По ее оценке, из-за этого часть препаратов может перейти в первый раздел, что грозит монополизацией рынка, дефицитом лекарств и ростом цен.

Шапиро предложила убрать неоднозначную формулировку, сохранив конкуренцию на торгах и стимулы для вложений в синтез субстанций. Она также призвала дать отрасли поработать в действующих условиях, а регулятору — оценить риски.

Позицию представили на совместном заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок и комитета палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности. В обсуждении участвовали представители Минздрава, Минпромторга, ФАС и Минфина России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.