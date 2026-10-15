«ПСК Фарма» из Дубны представила новый ингалятор для лечения астмы

Компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», представила на 36-м Национальном конгрессе по болезням органов дыхания отечественный порошковый ингалятор с тройной комбинацией молекул, не имеющей аналогов в мире, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Дозированный порошковый ингалятор для терапии бронхиальной астмы содержит фиксированную комбинацию гликопиррония бромида, индакатерола и циклесонида. Препарат рассчитан на одновременное расширение бронхов и борьбу с воспалением.

Гликопиррония бромид и индакатерол — бронходилататоры, которые усиливают действие друг друга и облегчают дыхание. Циклесонид оказывает противовоспалительное действие. Это пролекарство, которое переходит в активную форму непосредственно в эпителиальных клетках легких. Поэтому оно может реже вызывать побочные эффекты, в том числе кандидоз, влияющий на качество жизни пациентов с астмой.

Все три компонента объединены в одном устройстве: пациенту не нужно пользоваться несколькими ингаляторами. Это помогает повысить приверженность терапии — одну из главных проблем при лечении хронических болезней органов дыхания.

«Современные тройные комбинации способны обеспечить пациентам более простую и вместе с тем эффективную схему лечения. Неслучайно актуальные клинические рекомендации последовательно смещаются от монотерапии к фиксированным комбинациям», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Она назвала разработку примером перехода отечественной фармацевтики от воспроизведения препаратов к созданию оригинальных решений.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что «ПСК Фарма» — один из крупнейших резидентов ОЭЗ «Дубна». Объем инвестиций в проект достиг 12 млрд рублей, компания продолжает развиваться. В ее портфель входят более 100 лекарственных препаратов, еще свыше 70 находятся на разных стадиях разработки и регистрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.