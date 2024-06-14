«Психологический шторм»: IT-эксперт оценил последствия санкций для России

IT-эксперт Казеннов: новые санкции не бьют по российским разработчикам ПО

Новые санкции не бьют по разработчикам программного обеспечения, поскольку они уже перестроились на другие рельсы и подходы, сообщил РИАМО руководитель корпоративных практик ALP Group Александр Казеннов.

По словам эксперта, в индустрии сейчас есть переживания по поводу возможной блокировки доступа к сервисам для хостинга IT-проектов и совместной разработки, например, GitHub.

«Но даже такая блокировка доставит только временные неудобства и не станет критичной проблемой: основные проекты по автоматизации крупнейших российских компаний мы давно ведем на локальных копиях внутри страны», — рассказал он.

Казеннов уточнил, что существует неопределенность по отношению к группе товаров и услуг, закупаемых Россией через дружественные страны. Сейчас пока неизвестно, что будет с такими поставками в будущем и насколько они критичны, учитывая уровень подготовки РФ к противостоянию санкционной политике.

«На данный момент я больше склоняюсь к тому, что новый пакет санкций — больше психологический шторм для населения и компаний, нежели реальный», — добавил он.

Казеннов отметил, что в худшем случае данные санкции — это просто очередной набор задач для решения, а в большинстве своем являются обыкновенным информационным шумом.

12 июня США расширили список санкций против РФ. Американский Минфин запретил предоставление любому лицу в России услуг по консультированию и проектированию в области IT.

Кроме того, запретили услуги IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, которое необходимо для управления предприятием, и софта для проектирования и производства.

Такими решениями ведомство планирует ограничить доступ военно-промышленного комплекса РФ к определенному программному обеспечению и услугам в сфере IT.