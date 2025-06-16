ПСБ потребовал начать процедуру банкротства бывшего замглавы МО РФ Иванова

Банк ПСБ попросил Арбитражный суд Москвы инициировать процедуру банкротства экс-замглавы министра обороны РФ Тимура Иванова. Его обвиняют в растрате при приобретении паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», он также фигурант коррупционного дела, по которому дали признательные показания двое бизнесменов, сообщает ТАСС .

Журналистам рассказали в судебной инстанции, что иск зарегистрировали. Однако дату заседания еще не назначили.

Один из адвокатов Иванова Денис Балуев подтвердил ТАСС, что ПСБ собирается начать процедуру банкротства против подзащитного. Он отметил, что это связано с обеспечительными мерами, которые наложили также и на арестованных по уголовными делам активы и недвижимость Иванова, его семьи.

Балуев отметил, что дом с участком в коттеджном поселке Раздоры в Московской области приобретены в кредит под залог иной квартиры на Поварской улицы. Из-за ареста имущества и счетов ПСБ воспользовался процедурой по статье 213.5 Закона о банкротстве.