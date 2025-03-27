Процент все ниже: эксперт предупредил о снижении дохода по вкладам

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что банки все чаще используют лестничную систему начисления процентов по вкладам: это снижает доходы клиентов, сообщает Газета.ru .

«Например, это может выглядеть так — в первые два месяца ставка 24%, в следующие четыре месяца — 18% и затем еще полгода по 15%. Если, например, мы рассчитаем по среднему размеру вклада (579 тыс. рублей за 2024 год), то получим, что доход составит за год примерно 101 тыс. рублей», — уточнил эксперт.

По его словам, в каждом конкретном случае необходимо рассчитывать процент потенциального дохода и сравнивать предложения: так можно избежать ловушек лестничного вклада. При этом по мере снижения ставок такие предложения на рынке будут увеличиваться.

21 марта Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% уже третий раз подряд.