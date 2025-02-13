Промышленность Подмосковья отгрузила продукции на 6,6 трлн рублей в 2024 году

По итогам 2024 года производители Московской области отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами на общую сумму более 6,6 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2024 году промышленные предприятия Подмосковья отгрузили товаров, работ и услуг на общую сумму 6 трлн 654 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 19,5%. Основной объем отгрузки — чуть более 6 трлн рублей — пришелся на обрабатывающий сектор подмосковной промышленности», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Лидерство по объему отгруженной продукции в регионе удерживает пищевая промышленность — по итогам прошлого года производители пищевых продуктов отгрузили товаров на сумму более 1,3 трлн рублей. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 18,4%.

Отметку в 1 трлн рублей отгрузки в прошлом году преодолел сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. При этом объемы отгрузки в годовом выражении выросли сразу на 46,8%.

Еще четыре промышленных сектора региона в 2024 году отгрузили товаров, работ и услуг более чем на 300 млрд рублей. Это предприятия, занятые в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (397 млрд рублей), химическая промышленность (390 млрд рублей), производители резиновых и пластмассовых изделий (357 млрд рублей), а также сектор производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (324 млрд рублей).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.