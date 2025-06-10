Промышленность Москвы получит новый импульс за счет роботизации

Роботы в столице осваивают новые профессии. Их используют более чем на 500 предприятиях, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . По словам генерального директора компании TECHNORED Артема Лукина, роботизация в России может ускориться в десятки раз благодаря резидентству в ОЭЗ «Технополис Москва».

Лукин отметил, что сегодня роботизация переживает стадию бурного роста. До 2025 года компания активно росла и развивалась, опираясь только на собственные силы и ресурсы.

«С 2025 года мы стали резидентом особой экономической зоны „Технополис Москва“ — в самом сердце одного из самых быстрорастущих технологических центров мира. Это стратегический шаг. Москва обладает ресурсом, который может ускорить темпы роботизации страны в десятки раз. Мы уже развернули здесь первую производственную линию, Центр компетенций и участвуем в создании крупнейшего в ЦФО кластера по роботизации», — рассказал Лукин.

Он уточнил, что на ПМЭФ планируется подписание с правительством Москвы стратегического соглашения о развитии робототехники и технологическом суверенитете.

«Москва — это точка сборки новой индустрии. И здесь мы создаем то, что двигает страну вперед», — подчеркнул Лукин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что палетайзеры и промышленные роботы в столице используются больше чем на 550 предприятиях.

Он подчеркнул, что благодаря логистическим дронам инвентаризация ускорилась в 10 раз даже при температуре минус 25 градусов.

«Агророботы позволили обрабатывать до 8 га в час и снижать использование химии на 95%», — сказал Собянин.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы уточнили, что в столице сегодня действует более 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудятся свыше 750 тыс. человек. Ежегодно в городе открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов. Промышленникам доступно свыше 20 системных инструментов, которые стимулируют рост объемов производства и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций.