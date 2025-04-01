Промышленники Подмосковья отгрузили продукции более чем на 1 трлн руб в 2025 году

Промышленные предприятия Московской области в январе–феврале 2025 года отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами на сумму более 1 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За первые два месяца этого года объем отгрузки товаров, работ и услуг промышленными предприятиями Подмосковья составил 1 трлн 59 млрд рублей. По сравнению с показателями прошлого года рост номинального значения отгрузки составил 19,7%. В обрабатывающей промышленности объем отгрузки составил почти 930 млрд рублей, рост номинального показателя — 21,5%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Крупнейшим по объему отгрузки сектором подмосковной промышленности остается пищевое производство. Объем отгрузки пищевыми предприятиями в отчетном периоде составили почти 230 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 19,3%.

Производители готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, отгрузили продукции, товаров и услуг более чем на 177 млрд рублей. При этом сектор показал высокие темпы роста объема отгрузки, который в номинальном выражении вырос на 46,2%.

На третьем месте по объему отгрузки в Московской области химическая промышленность. В секторе производства химических веществ и химических продуктов отгрузка превысила 56 млрд рублей, увеличившись на 16,3% по сравнению с январем-февралем 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.