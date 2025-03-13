Промышленники Москвы увеличили производство строительных изделий

Промпредприятия столицы активно развиваются, выпуская широкий спектр продукции для строительной и нефтегазовой отраслей. Компании постоянно увеличивают объемы производства, внедряют новые технологии и предлагают рынку высокотехнологичные изделия, способные заменить иностранные аналоги, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что Москва оказывает значительную поддержку промышленным предприятиям, предоставляя налоговые льготы, субсидии и инвестиционные кредиты.

«Благодаря развитому инвестиционному климату столицы компании могут укреплять позиции на рынке, наращивать объемы производства и успешно импортозамещать продукцию в разных отраслях, в том числе в строительстве. Так, в январе 2025 года производство кабелей и кабельной арматуры выросло на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го», — сказал Гарбузов.

Министр добавил, что также городские производители отгрузили заказчикам в 2,5 раза больше металлических строительных конструкций и на 20% больше изделий из бетона, цемента и гипса.

В текущем году компания «Модульные системы» приступила к серийному производству нового оборудования для котельных и отопительных систем. Многофункциональные устройства, оснащенные гидравлической стрелкой и распределителями на ½/3 выхода для насосных групп, предназначены для организации отопления на крупных объектах. Это оборудование, заменяющее импортные аналоги, упрощает и оптимизирует процесс сборки котельных, отличается высокой прочностью, функциональностью и привлекательным дизайном.

Компания «Москабельмет», специализирующаяся на производстве кабельной продукции, в ноябре 2023 года запустила новый цех по выпуску геофизических и нагревательных кабелей для нефтяных скважин, судовых кабелей, а также кабелей связи и управления. К февралю 2025 года предприятие достигло значительных успехов в производстве импортозамещающей продукции, выпустив более 7 тыс. км кабелей. Реализация этого проекта позволила сократить долю импорта кабельных изделий для нефтегазовой отрасли с 16% до 5%. Вся продукция изготавливается из российского сырья, что обеспечивает 100% локализацию.

Предприятие имеет статус промкомплекса, что предоставляет ему существенные налоговые льготы. Это позволяет направлять сэкономленные средства на развитие и расширение ассортимента выпускаемой продукции.