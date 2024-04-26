Промпредприятиям Москвы частично компенсируют затраты на лизинг оборудования

В столице промышленным предприятиям компенсируют часть затрат на лизинг оборудования. Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделили на эти цели дополнительно 400 млн рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благодаря поддержке смогут привлечь около 2,5 млрд инвестиций на переоборудование городских предприятий.

Размер поддержки будет зависеть от того, какая процентная ставка установлена по договору лизинга. Она составит не больше 300 млн рублей за 3 года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 млн рублей — за приобретение импортного.

Также в рамках программы льготного кредитования фонд компенсирует процентную ставку по кредитам на подключение промышленных объектов к системам инженерно-технического обеспечения или увеличение их технологических мощностей.

В прошлом году фонд оказал поддержку более чем 40 промышленным компаниям.