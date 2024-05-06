Папа Римский согласился поехать на конференцию по Украине при приглашении РФ

Папа Римский Франциск выразил готовность посетить конференцию по Украине в Швейцарии только при условии, если на ней будет присутствовать Россия, пишет РИА Новости .

Журналисты привели слова председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, который поддерживает связь с понтификом.

Швейцарский лидер Виола Амхерд перед этим пригласила главу Католической церкви поучаствовать в мирной конференции, которая намечена на июнь.

«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», — указал Севастьянов.

Встреча по тематике украинского конфликта состоится 15–16 июня недалеко от города Люцерн. Приглашения на нее получили около 160 стран, однако Россия там присутствовать не будет.