ТСН: прототип для виртуального консультанта МИД вызвал скандал на Украине

Певица и модель Розали Номбре, послужившая прообразом для нового виртуального консультанта МИД Украины, в начале 2022 года публиковала фотографии из Донецка, из-за чего начался скандал, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ТСН.

Возмущение в украинском сегменте интернета было вызвано выбором Номбре в качестве прообраза ассистентом. Также сама модель получила большое количество негатива, основанного на расизме.

«Я уже давно знакома с теми пещерными людьми, которые из своих убежищ пишут анонимные сообщения в интернете. Меня удивило другое. Они писали: „Не могли взять украинку?“. Это значит, что украинцы не понимают, кто такие украинцы», — рассказала Номбре в соцсетях.

Также модель перед началом СВО РФ посетила родной Донецк. Журналист Вадим Гладчук тогда обвинил МИД страны в «глорификации предателей, вроде Розали Номбре». Певица при этом говорила, что прошла множество проверок СБУ, поэтому в ее «добропорядочности как гражданки Украины» не должно было возникать.