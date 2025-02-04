Промоутер и фотограф: названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи

Этой зимой самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов стали позиция backend-разработчика, фотографа, промоутера и другие, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

В столице backend-разработчику уровня middle предлагают зарплату от 200 до 350 тыс. рублей в месяц при гибком графике работы. У специалиста должен быть опыт работы свыше 1 года. Кандидат также должен уметь реализовать функционал Wi-Fi радара на базе одного из популярных маршрутизаторов. Сначала временная занятость, но будет возможность дальнейшего трудоустройства в штат.

Тем, кто хочет трудоустроиться фотографом, предлагают от 150 до 250 тыс. рублей в месяц. Кандидат должен будет создавать и редактировать изображения, общаться с клиентами, выбирать локации и освещение, делать обработку снимков. Можно трудоустроиться и без опыта работы.

100-200 тыс. рублей готовы платить мастеру по ремонту телефонов при гибком графике работы в зависимости от числа выполненных заказов. Набираются сотрудники в возрасте от 14 лет. Нужно будет переклеивать матрицы на устройствах, менять дисплеи и задние стекла. Предоставляется питание.

В Москве компания, которая доставляет товары из Китая, ищет упаковщика-фасовщика и готова предложить ему зарплату до 140 тыс. рублей в месяц при гибком графике. Можно без опыта. Сотрудник должен будет принимать, пересчитывать, укомплектовывать и маркировать товары.

До 100 тыс. рублей может получать промоутер онлайн-продуктов. На эту должность можно трудоустроиться и без опыта работы. Сотрудник должен будет отвечать за продвижение цифровых товаров, общение с аудиторией, создание контента и привлечение новых пользователей. Заработок будет зависеть от объема выполненной работы и ее результатов.