Производство творога в Подмосковье выросло на 3,4% в 2025 году

В 2025 году предприятия Подмосковья выпустили 37,8 тыс. тонн творога, что на 3,4% больше показателя 2024 года. Регион обеспечивает более 22% объема Центрального федерального округа и 7,6% общероссийского производства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Творог содержит молочный белок, который медленно усваивается и обеспечивает мышцы длительным питанием. Продукт богат кальцием и витаминами группы B, необходимыми для здоровья костей, зубов и нормальной работы нервной системы.

Крупнейшими производителями в регионе остаются АО «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «Братья Чебурашкины» в Дмитровском округе, а также ЗАО «Завод стерилизованного молока «Можайский». В торговых сетях представлена как классическая продукция, так и творог с фруктовыми добавками, обезжиренные и безлактозные варианты. Свой вклад в ассортимент вносят и фермерские хозяйства Подмосковья.

Творог используют как самостоятельное блюдо и как основу для кулинарии. Его сочетают с медом, ягодами, зеленью и специями, а также добавляют в запеканки, сырники и вареники. Например, сырники можно приготовить в аэрогриле без масла и муки: из 360 г творога, желтка, 30 г манной крупы, 30 г сахара и 20 г кукурузного крахмала. Изделия выпекают 10 минут при 130 градусах, затем еще 5 минут при 160 градусах до образования золотистой корочки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.