Производство сливок в Подмосковье выросло на 11,5% за январь–ноябрь 2025 года

Предприятия Московской области увеличили выпуск сливок до 12,6 тыс. тонн за январь–ноябрь 2025 года, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московская область заняла третье место по производству сливок в Центральном федеральном округе. За январь–ноябрь 2025 года предприятия региона выпустили 12,6 тыс. тонн этой продукции, что на 11,5% превышает показатели за тот же период 2024 года.

Основной вклад в рост производства внесли ведущие предприятия: ООО «Братья Чебурашкины», ЗАО завод стерилизованного молока «Можайский» и ООО «Молочный завод Талдомский».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что региональные производители не только наращивают объемы, но и внедряют современные стандарты качества. Это способствует укреплению позиций подмосковной продукции на российском рынке.

Дополнительную информацию о мерах поддержки агропромышленного комплекса региона можно найти на портале «МОй АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.